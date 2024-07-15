Роман Березовский: обидно за Шунина, что «Динамо» не продлило с ним контракт

Бывший вратарь «Динамо» и национальной команды Армении Роман Березовский, выступивший в качестве тренера на Первом летнем Кубке бизнеса, высказался об уходе вратаря Антона Шунина из московского клуба.

— Удивился, что не продлили Шунина. Антон уже стал легендой «Динамо». Практически всю профессиональную карьеру он провёл в «Динамо». Был очень удивлён, что не продлили контракт. Даже немного обидно за него.

Я вижу у него довольно высокий уровень мотивации, потому что видел его в соцсетях — он продолжает тренироваться и держать себя в форме. Значит, у него есть мотивация. Жаль, что она не пригодилась для родного клуба.

— Шунин по иерархии «Динамо» близок к Яшину?

— За счёт проведённых лет в «Динамо» и преданности на протяжении всей карьеры — да. Но вы сами знаете, что Яшин — непревзойдённая легенда», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».