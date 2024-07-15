Объявлена символическая сборная Евро-2024 по версии Opta Sports

Интернет-портал Opta Sports представил символическую сборную лучших футболистов прошедшего чемпионата Европы — 2024.

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия).

Защитники: Йозуа Киммих (Германия), Марк Гехи (Англия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Марк Кукурелья (Испания).

Полузащитники: Ламин Ямаль, Даниэль Ольмо, Фабиан Руис, Нико Уильямс (все — Испания), Тони Кроос (Германия).

Нападающий: Коди Гакпо (Нидерланды).

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, Германия. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Испанцы одержали победу со счётом 2:1.