Стало известно, кто может заменить Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии

Грэм Поттер, возглавляющий «Ньюкасл» Эдди Хау, Маурисио Почеттино и Томас Тухель входят в число специалистов, которые могут заменить Гарета Саутгейта на посту главного тренера национальной команды Англии. Об этом сообщает известное британское онлайн-издание The Telegraph.

По информации источника, Футбольная ассоциация Англии (FA) хотела бы, чтобы Саутгейт не покидал сборную, но решение о своей дальнейшей судьбе будет принимать непосредственно сам Гарет. Напомним, 14 июля состоялся финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз. Таким образом, сборная Испании стала победителем чемпионата Европы.