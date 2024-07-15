«Вижу только желание заработать больше денег». Аршавин — о 48 командах на ЧМ-2026

Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался об увеличении числа участников чемпионата мира по футболу, а также заявил, что 16 команд является оптимальным числом для чемпионата Европы. Напомним, раньше на чемпионатах мира выступали 32 национальные команды, а на турнире в 2026 году их будет 48.

«Чемпионат Европы превратился в ярмарку, но это уже давно. Такое количество команд играет не первый раз. Моё мнение, что для чемпионата Европы оптимальное число участников — 16 команд.

То же самое и на чемпионате мира, где будет 48 команд. Это ярмарка мирового масштаба. Я в этом вижу только желание заработать больше денег. Они увеличивают количество матчей, чтобы заработать деньги. А спортивный уровень турнира падает. В бытность футболистом «Арсенала» у меня был сезон, когда я отыграл 58 матчей. Конечно, тяжело. Но, с другой стороны, лучше играть, чем тренироваться», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Чемпионат мира – 2026 пройдёт на 11 стадионах в США, трёх в Мексике и двух – в Канаде. Точная дата старта турнира ещё будет уточнена, а финал состоится 19 июля. В чемпионате мира впервые примут участие 48 команд. Действующим обладателем титула является Аргентина, выигравшая золотые медали в 2022 году в Катаре, где выступали 32 сборные. Второе место заняла Франция, третье — Хорватия, четвёртое — Марокко.