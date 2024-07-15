Экс-хавбек «Тоттенхэма» ван дер Варт: Деклан Райс бесполезен

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт раскритиковал хавбека сборной Англии Деклана Райса за игру на чемпионате Европы — 2024.

«€ 100 млн за Деклана Райса. Что он делает? Он отбирает мяч только для того, чтобы сделать передачу назад Джону Стоунзу. Он бесполезен. Если ты действительно стоишь € 100 млн, то должен уметь продвигать мяч вперёд», — приводит слова ван дер Варта The European Lad в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Первый тайм прошёл без забитых мячей. Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз. Таким образом, сборная Испании стала победителем чемпионата Европы.