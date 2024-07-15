Шалимов: Соболев лучше Кассьерры, он в таком футболе «Зенита» забьёт более 20 голов

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит», а также заявил, что форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра не подходит под игру петербуржцев, если судить по матчу за Суперкубок с «Краснодаром» (4:2).

«В таком футболе, как «Зенит» играл с Малкомом и как играл в Волгограде, Кассьерра просто не участвует, его нет в такой игре.

В такой футбол Соболев подойдёт лучше, если ему всё объяснят. Ещё раз повторю — Соболев очень умный, техничный игрок. Ему надо просто играть правильно, а не бороться. Соболев лучше, чем Кассьерра, он в таком зенитовском футболе забьёт за сезон 20+ голов. А в «Спартаке» Соболев неспокоен, постоянно какие-то недомолвки, ему надо постоянно что-то кому-то доказывать. У него великолепные данные, такого форварда найти очень сложно. Это будет большая потеря для «Спартака» и находка, усиление для «Зенита», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. За этот период он принял участие в 139 матчах во всех турнирах, в которых отметился 58 голами и 32 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.