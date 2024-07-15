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Лепёхин — о Венделе в «Барселоне»: после РПЛ сложно себя проявить в топовых чемпионатах

Лепёхин — о Венделе в «Барселоне»: после РПЛ сложно себя проявить в топовых чемпионатах
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к полузащитнику сине-бело-голубых Венделу.

«Что касается интереса «Барселоны» к Венделу, то тут возможно всё: слухи и реальный интерес, но ничего удивительного в этом нет. Сложно прогнозировать заиграет ли Вендел в «Барселоне». Очевидно, что это сильный и качественный футболист, но он играет в России уже четыре года.

Это очень долго, поэтому ему придётся очень серьёзно перестроиться психологически. Очень сложно себя проявить в топовых чемпионатах после РПЛ, тем более в топ-клубе, как «Барселона». У нас не такая интенсивная игра. Если он сможет перестроиться, то заиграет, потому что у него есть качество», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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