Дмитрий Булыкин: не удивлюсь если Месси вручат «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о возможной победе нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси в номинации «Золотой мяч» после победы на Кубке Америки — 2024.

«Месси опять проявил себя в розыгрыше Кубка Америки, и сборная Аргентины выиграла этот турнир во второй раз подряд. Конечно, травма омрачила турнир для Месси. Но Аргентина с Месси в последнее время выиграла заветные трофеи, и Лионель стал самым титулованным футболистом на планете, поэтому не удивлюсь, если ему опять вручат «Золотой мяч».

Однако мне хочется, чтобы кто-то молодой наподобие Ямаля и Беллингема составил конкуренцию Месси. Месси пока на пьедестале, но надеюсь, что Ямаль поборется и будет нас радовать, когда старички уйдут на пенсию», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, финальный матч между Аргентиной и Колумбией проходил на стадионе «Хард Рок» в Майами. Встреча завершилась со счётом 1:0 (доп. вр.). Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.