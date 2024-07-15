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Егор Титов: на Евро разочаровал Фоден, ждал от него намного большего

Егор Титов: на Евро разочаровал Фоден, ждал от него намного большего
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Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов рассказал, что хавбек сборной Англии Филип Фоден разочаровал его своей игрой на Евро-2024.

«Я большего ждал от Фодена. Оказалось, что он второй по пробегу, но это не его конёк. Фоден — это игра с мячом, умная игра. Футболист, который, по-моему, два года подряд становился лучшим в Англии. Конечно, я ждал от него намного большего. Финал для Англии — это великолепно. Так как там нет ни Германии, ни Франции, ни Нидерландов, ни Италии. А они оказались в финале», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сетка плей-офф Евро-2024

Напомним, 14 июля состоялся финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.

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