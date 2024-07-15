Экс-игрок «Ливерпуля» и «Баварии» Шакири завершил карьеру в сборной Швейцарии

Бывший футболист «Баварии» и «Ливерпуля», а ныне игрок «Чикаго Файр» Шердан Шакири завершил карьеру в сборной Швейцарии. Об этом вингер объявил в социальных сетях.

«Семь турниров, множество голов, 14 лет в сборной Швейцарии и незабываемые моменты. Пришло время прощаться со сборной. Со мной останутся прекрасные воспоминания, и я говорю вам всем: спасибо!» — написал футболист в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Шакири, забив гол в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Шотландией, вошёл в семёрку футболистов, забивших как минимум по пять мячей на чемпионате Европы и на чемпионате мира. За национальную команду Шердан начал выступать в 2010 году. С 2022-го 32-летний вингер играет за «Чикаго Файр».