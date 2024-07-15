БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ливерпуля» и «Баварии» Шакири завершил карьеру в сборной Швейцарии

Экс-игрок «Ливерпуля» и «Баварии» Шакири завершил карьеру в сборной Швейцарии
Комментарии

Бывший футболист «Баварии» и «Ливерпуля», а ныне игрок «Чикаго Файр» Шердан Шакири завершил карьеру в сборной Швейцарии. Об этом вингер объявил в социальных сетях.

«Семь турниров, множество голов, 14 лет в сборной Швейцарии и незабываемые моменты. Пришло время прощаться со сборной. Со мной останутся прекрасные воспоминания, и я говорю вам всем: спасибо!» — написал футболист в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Шакири, забив гол в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Шотландией, вошёл в семёрку футболистов, забивших как минимум по пять мячей на чемпионате Европы и на чемпионате мира. За национальную команду Шердан начал выступать в 2010 году. С 2022-го 32-летний вингер играет за «Чикаго Файр».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android