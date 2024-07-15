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Fight Nights — обладатели бронзовых медалей Медиалиги

Fight Nights — обладатели бронзовых медалей Медиалиги
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Сегодня, 15 июля, состоялся матч за третье место пятого сезона футбольной Медиалиги, в котором встречались «Титан» и Fight Nights. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дмитрием Жилинским (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 14:25 мск. Победу со счётом 1:0 одержала команда Fight Nights.

Winline Медиалига. 5-й сезон . За 3-е место
15 июля 2024, понедельник. 14:25 МСК
Титан
Окончен
0 : 1
Fight Nights
0:1 Пухов – 15'    

Единственный гол в матче был забит на 15-й минуте. Отличился нападающий Роман Пухов.

В финале турнира встретятся 2DROTS и «БроукБойз». Встреча также состоится сегодня, 15 июля. Начало игры — в 20:00 мск.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимают участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).

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