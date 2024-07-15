Защитник «Зенита» Волков: для меня было принципиальным моментом обыграть «Краснодар»

Защитник «Зенита» Сергей Волков поделился эмоциями от победы над «Краснодаром» (4:2) в матче за Суперкубок, а также заявил, что для него было принципиальным моментом выиграть у своего бывшего клуба.
«Я очень счастлив выиграть свой первый трофей в жизни с «Зенитом». У меня только самые положительные эмоции от этого. Команда сделала всё, чтобы вновь выиграть трофей.
Естественно, для меня было принципиальным моментом обыграть «Краснодар» в этом матче. Я всегда буду за всё благодарен «Краснодару». Наши дороги разошлись, но так бывает. Желаю им удачи», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».
Напомним, о переходе Волкова «Зенит» объявил 24 июня. Сергею 21 год, он является воспитанником системы «Краснодара». За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,5 млн. В минувшем сезоне защитник в общей сложности принял участие в 29 матчах южан во всех турнирах. Он отметился тремя результативными передачами.
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