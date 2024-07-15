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Защитник «Зенита» Волков: для меня было принципиальным моментом обыграть «Краснодар»

Защитник «Зенита» Волков: для меня было принципиальным моментом обыграть «Краснодар»
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Защитник «Зенита» Сергей Волков поделился эмоциями от победы над «Краснодаром» (4:2) в матче за Суперкубок, а также заявил, что для него было принципиальным моментом выиграть у своего бывшего клуба.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Я очень счастлив выиграть свой первый трофей в жизни с «Зенитом». У меня только самые положительные эмоции от этого. Команда сделала всё, чтобы вновь выиграть трофей.

Естественно, для меня было принципиальным моментом обыграть «Краснодар» в этом матче. Я всегда буду за всё благодарен «Краснодару». Наши дороги разошлись, но так бывает. Желаю им удачи», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Волкова «Зенит» объявил 24 июня. Сергею 21 год, он является воспитанником системы «Краснодара». За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,5 млн. В минувшем сезоне защитник в общей сложности принял участие в 29 матчах южан во всех турнирах. Он отметился тремя результативными передачами.

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