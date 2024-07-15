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Дзагоев считает положительным решение РФС продлить контракт с тренером сборной Карпиным

Дзагоев считает положительным решение РФС продлить контракт с тренером сборной Карпиным
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Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев считает, что решение Российского футбольного союза (РФС) продлить контракт с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным является положительным.

«Сейчас главное — играть с теми сборными, которые согласятся. Я думаю, что для сборной России хорошо, что продлили контракт с главным тренером Валерием Карпиным. Он знает давным-давно всех ребят, поэтому положительное решение», — приводит слова Дзагоева ТАСС.

Напомним, 28 июня стало известно, что Валерий Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года. Карпин возглавил сборную России летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине, однако Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.

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