Мората близок к трансферу из «Атлетико» в «Милан» — Фабрицио Романо

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората перейдёт в «Милан». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, «Милан» готов выплатить отступные в контракте Мораты с «Атлетико», которые составляют € 13 млн. Сам футболист уже согласился на условия четырёхлетнего контракта с «россонери». Все формальности и медобследование Мораты будут закончены в течение этой недели.

В минувшем сезоне 31-лектний футболист провёл за «Атлетико» 48 матчей, в которых отметился 21 голом, а также пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Мората занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборной Испании с 36 мячами в 76 матчах.