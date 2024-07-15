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Титов: удивило, что сборной Бразилии не оказалось в финале Кубка Америки

Титов: удивило, что сборной Бразилии не оказалось в финале Кубка Америки
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Бывший футболист сборной России Егор Титов высказался по поводу результатов выступления сборной Бразилии на Кубке Америки — 2024.

«Копа Америку я не смотрел. Даже ловил себя на мысли, что не следил, потому что забывал, учитывая, что идёт чемпионат Европы. Смотрел, кто и как сыграл, уже утром. Конечно, удивило, что не оказалось Бразилии в финале», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная Бразилии уступила Уругваю в матче 1/4 финала Кубка Америки и завершила выступления на турнире. Отметим, что в полуфинал Копа Америка — 2024 пробились также национальные команды Аргентины, Канады и Колумбии. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины.

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