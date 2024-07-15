«Большая радость тренировать таких игроков». Станкович — о победе «Спартака» над «Насафом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал результат товарищеского матча с узбекистанским «Насафом». Красно-белые одержали в этой игре разгромную победу со счётом 3:0.

— После первого тайма было 3:0. Что не понравилось в первом тайме? Я намекаю на реализацию моментов.

— Не понимаю, почему начинаем с негативного вопроса. Хочу поблагодарить зрителей, поздравить ребят, молодых футболистов, игроков нашей академии. Сегодня всё хорошо, всё получилось, все молодцы.

— Кто понравился своим выходом на поле больше всего?

— Всеми я абсолютно доволен, все молодцы. Ребята показывают себя хорошо. На тренировках всегда выкладываются полностью. Для меня большая радость тренировать таких футболистов. Они напоминают нам нас, когда мы были молодыми и играли в футбол.

— Вы по ходу матча раздавали болельщикам воду. Они сами просили или это была ваша инициатива?

— Очень жарко, всем хочется пить. Это товарищеский матч, главное, чтобы никому не стало плохо и все были здоровы. Я отдал всю воду, которая у меня осталась, им (болельщикам). Надеюсь, у всех всё хорошо.

Мы завершили период подготовки, будет день отдыха, и уже будем финально готовиться к первому официальному матчу. С нетерпением его ждём, — сказал Станкович в эфире «Матч Премьер».

Забитыми мячами в завершившемся товарищеском матче отметились Даниил Денисов, Павел Мелёшин и Даниил Зорин.

Напомним, минувший сезон «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Москвичи набрали 50 очков за 30 туров. В 1-м туре нового сезона РПЛ красно-белые в гостях сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры запланировано на 17:30 мск.