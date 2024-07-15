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Колыванов: в сборной Англии нужна смена тренера, при Саутгейте не виден потенциал игроков

Колыванов: в сборной Англии нужна смена тренера, при Саутгейте не виден потенциал игроков
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Известный российский футбольный тренер Игорь Колыванов высказался о выступлении сборной Англии на Евро-2024.

«Сборная Англии была не так достойна на этом Евро, им повезло в нескольких матчах. Со Словакией англичане забили на последней минуте и с Голландией дали непонятный пенальти. Я считаю, что в сборной Англии нужна смена тренера и нужно поменять схему игры, потому что у англичан очень сильные футболисты. Всегда хочется видеть, чтобы команда с такими одарёнными футболистами играла в более яркий футбол. Сайутгейт — достаточно прагматичный тренер, поэтому не видно было того потенциал, который есть на самом деле у этих игроков», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, национальная команда Англии вышла в финал Евро-2024. В решающем матче турнира подопечные Гарета Саутгейта потерпели поражение от сборной Испании со счётом 1:2.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    
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Новости. Футбол
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