Волков: в новом сезоне «Зенит» хочет выиграть все трофеи

Защитник «Зенита» Сергей Волков назвал задачи санкт-петербургской команды на предстоящий сезон.

«Цели на новый сезон? Будем бороться за требл, хотим выиграть всё. Все знают, что впереди 100-летие клуба. Для себя ставлю цель — выигрывать трофеи и бороться за место в составе «Зенита», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

Напомним, действующим победителем Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло московское «Динамо». Отметим, что 13 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России. Таким образом, по итогам минувшего сезона сине-бело-голубые взяли все возможные трофеи – они стали победителями РПЛ, Кубка и Суперкубка страны.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. Кампания будет проводиться с 20 июля 2023 года по 24 мая 2024-го.