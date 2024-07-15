Источник: ФНС заблокировала счета Евгения Савина* из-за долга в несколько млн рублей

Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера и экс-футболиста Евгения Савина*. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По сведениям источника, долг Савина перед ФНС насчитывает 4,6 млн рублей. После отъезда из России весной 2022 года Савин не закрыл свое ИП в сфере отдыха и развлечений и оно продолжало функционировать последние полтора года. Из-за заблокированных счетов ИП может закрыться в ближайшее время. В стадии ликвидации также находится и компания блогера, открытая при создании его футбольного клуба «КраСава». Савин перестал быть президентом команды в 2021 году, но оставался учредителем. Ранее были ликвидированы еще несколько фирм экс-футболиста — «Футбольный город» из-за недостоверных сведений блогера в ФНС, а также «Сибирский мастер», «Тобольск-Моторс Р» и «Центр развития детско-юношеского футбола Е. Савина».

Напомним, в сентябре на экс-футболиста было заведено уголовное дело из-за его высказываний в адрес России и армии в апрельском интервью Ксении Собчак. Ранее Савин уже привлекался к ответственности за дискредитацию ВС РФ и заплатил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Савин покинул Россию, объяснив это своей гражданской позицией. Во времена своей футбольной карьеры Евгений Савин выступал за «Томь», махачкалинский «Анжи», подмосковные «Химки», пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал» и тульский «Арсенал».

*признан иноагентом в РФ