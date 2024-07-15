Роман Березовский: в Испании у Арсена Захаряна всё идёт своим чередом

Бывший вратарь московского «Динамо» Роман Березовский оценил перспективы российского полузащитника Арсена Захаряна в новом сезоне в составе испанского «Реала Сосьедад».

«Захарян начал прибавлять в последней части сезона, всё больше появляться на футбольном поле, участвовать в результативных моментах команды. Это не может не радовать, с учётом его молодого возраста. Думаю, всё идёт своим чередом», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Накануне, 14 июля, в Москве состоялся первый Летний кубок бизнеса с участием легенд сборной России Роман Березовский выступил наставником одной из команд на турнире, который проводился при поддержке благотворительного фонда NTS Foundation.

Всего в чемпионате приняли участие восемь команд – «Деловая Россия», «Сегежа Групп», «БКК Коломенский», «Рейтинг Букмекеров», «Атлон ФМ», NTS Foundation, «Сити Спорт» и «Тим Медиа». В роли наставников также выступили чемпионы России в составе «Локомотива» Руслан Пименов и Дмитрий Сенников, чемпионы России в составе «Спартака» Константин Головской и Дмитрий Хлестов, обладатель Кубка России в составе «Зенита» Алексей Игонин, победитель юношеского Евро Александр Прудников, а также экс-игрок сборной Беларуси Максим Ромащенко.