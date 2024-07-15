Кукурелья после победы сборной Испании в Евро-2024 спел песню, в которой задел Холанда

Защитник сборной Испании и «Челси» Марк Кукурелья во время празднования победы своей команды в финале чемпионата Европы 2024 года над Англией (2:1) исполнил песню, в которой задевается нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

«Куку, Кукурелья, кушает паэлью,

Куку, Кукурелья, пьёт Estrella.

Холанд трепещет перед Кукурельей», — говорится в песне футболиста «Челси».

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье.

Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Первый тайм прошёл без забитых мячей. Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз. Таким образом, сборная Испании стала победителем чемпионата Европы.