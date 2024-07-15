«Вопрос на миллион долларов». Станкович — о готовности Виллиана Жозе к дебюту в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после победы московской команды в товарищеском матче с «Насафом» (3:0) высказался об уровне готовности нового нападающего красно-белых Виллиана Жозе к предстоящему сезону РПЛ.

«Вопрос на миллион долларов. Ему нужно ещё работать, набирать форму, кондиции. Тренерский штаб сделает всё, чтобы он набрал её как можно скорее», — сказал Станкович в эфире «Матч Премьер».

1 июля 2024 года московский «Спартак» объявил о переходе 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе. В минувшем сезоне испанской Примеры Жозе сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач.

В 1-м туре нового сезона РПЛ красно-белые в гостях сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры запланировано на 17:30 мск.