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Тренер Испании де ла Фуэнте рассказал, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году

Тренер Испании де ла Фуэнте рассказал, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что полузащитник национальной команды и «Манчестер Сити» Родри должен быть обладателем «Золотого мяча».

«Родри должен стать обладателем «Золотого мяча». Отдайте ему [эту награду], пожалуйста. Он абсолютно лучший игрок в мире», – приводит слова де ла Фуэнте журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Полузащитник сборной Испании Родри был признан лучшим игроком Евро-2024. На турнире он провёл шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, состоялся финальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Родри был заменён после первого тайма.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    
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