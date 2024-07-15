Егор Титов — о Ямале: не каждое десятилетие даёт нам такое дарование

Бывший футболист сборной России Егор Титов высказался о вингере сборной Испании Ламине Ямале.

«Открытие этого Евро очевидно для всех — Ламин Ямаль. Играть так ярко, играть по-взрослому — уже зрелый футболист. Не каждое десятилетие нам даёт такое дарование. Конечно, Ямаль пока не Месси. Далеко не Месси. Но будем за ним следить», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

17-летний Ламин Ямаль стал лучшим молодым игроком Евро-2024. На ЧЕ-2024 нападающий принял участие в семи матчах. Он сумел записать на свой счёт один гол и четыре результативные передачи.

Чемпионат Европы 2024 года проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Испании стала победителем турнира.