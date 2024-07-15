«Лацио» объявило об аренде Тавареша из «Арсенала»

«Лацио» арендовал защитника лондонского «Арсенала» Нуну Тавареша с обязательством его выкупа при определённых условиях. Об этом сообщает официальный сайт римлян.

24-летний Тавареш пополнил состав «Арсенала» летом 2021 года, перейдя из «Бенфики». Минувший сезон португалец провёл в аренде в английском «Ноттингем Форрест», проведя за клуб 12 матчей и не отметившись результативными передачами. Ранее Тавареш пребывал в аренде во французском «Монпелье». В составе лондонского «Арсенала» футболист отыграл в общей сумме 28 матчей, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

«Лацио» завершил прошедший сезон итальянской Серии А на седьмом месте в турнирной таблице. Римляне имеют в своём активе 61 очко по итогам 38 матчей.