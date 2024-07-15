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Тренер «Насафа» Бердыев прокомментировал поражение в товарищеском матче со «Спартаком»

Тренер «Насафа» Бердыев прокомментировал поражение в товарищеском матче со «Спартаком»
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Главный тренер узбекистанского «Насафа» Рузыкул Бердыев объяснил крупное поражение в товарищеском матче со «Спартаком» (0:3).

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 июля 2024, понедельник. 14:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
Насаф
Карши, Узбекистан
1:0 Денисов – 12'     2:0 Мелёшин – 43'     3:0 Зорин – 45'    

«Спартак» победил, потому что они были сильнее. Мы это знали и понимали. Попытались сопротивляться, но не получилось. У нас идёт подготовка, а «Спартак» лучше готов, потому что они через неделю играют официальный матч. Нам ещё набирать и набирать форму.

И в первом тайме были моменты, надо реализовывать, если хочешь победить. Хочу поблагодарить клуб «Спартак» за то, что пригласил, что приняли очень хорошо. Надеюсь, они к нам приедут, их ждут болельщики», — сказал Бердыев в эфире «Матч Премьер».

Забитыми мячами в завершившемся товарищеском матче отметились Даниил Денисов, Павел Мелёшин и Даниил Зорин.

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