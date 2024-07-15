Тарханов: Англии не нужно менять главного тренера — они второй раз подряд в финале Евро

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался по итогам чемпионата Европы — 2024 для сборной Англии.

«Я думаю, что сборной Англии не нужно менять главного тренера. У команды хорошие футболисты, но не хватает игровой мысли, которая есть у испанцев. У англичан нет своего стиля, поэтому, может быть, Фоден и игроки из «Арсенала» не так хорошо себя чувствуют на футбольном поле, как в клубах. Но показателем является то, что Англия второй раз подряд вышла в финал чемпионата Европы», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье.

Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Первый тайм прошёл без забитых мячей. Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз. Таким образом, сборная Испании стала победителем чемпионата Европы.