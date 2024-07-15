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«Динамо» Мх близко к трансферу защитника молодёжной сборной Словении — источник

«Динамо» Мх близко к трансферу защитника молодёжной сборной Словении — источник
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Защитник молодёжной сборной Словении и клуба «Домжале» Ян Дапо близок к переходу в махачкалинское «Динамо». Об этом информирует Metaratings.

По данным источника, стороны ведут переговоры и близки к соглашению по переходу футболиста.

Яну Дапо 22 года. Он перешёл в «Домжале» из другого словенского клуба «Мура» летом 2023 года. В минувшем сезоне местного чемпионата он провёл 33 матча, в которых отметился тремя голами и стольким же количеством результативных передач. Контракт футболиста с «Домжале» рассчитан до конца мая 2025 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Дапо составляет € 400 тыс.

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу. Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков.

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