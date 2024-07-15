Игрок «Спартака» Мелёшин прокомментировал возможный трансфер Соболева в «Зенит»

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин высказался о слухах о возможном переходе партнёра по команде Александра Соболева в «Зенит».

«Мы все одна семья, одна команда! Как можно поддушить кого-то?! Нет такого. Это его жизнь, карьера футболиста. Мы не вправе осуждать его, это не наше дело», — приводит слова Мелёшина «РИА Новости».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода Соболева.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.