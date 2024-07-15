Английские фанаты устроили массовую драку в испанском городе после финала Евро-2024

Фанаты сборной Англии по футболу стали виновниками массовой драки c болельщиками национальной команды Испании в городе Бенидорм (Испания) после финала чемпионата Европы — 2024 между сборными. Об этом сообщает Todo Alicante.

По данным источника, потасовка завязалась спустя несколько минут после окончания игры. Полиции пришлось привлечь несколько корпусов стражей порядка, чтобы остановить драку, которая начинала разрастаться с каждой минутой. Отмечается, что в ходе потасовки, спровоцированной английскими фанатами, пострадали двое человек, которые были оперативно доставлены в ближайшую больницу города Бенидорм.

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье.

Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Первый тайм прошёл без забитых мячей. Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз. Таким образом, сборная Испании стала победителем чемпионата Европы.