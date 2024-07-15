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Английские фанаты устроили массовую драку в испанском городе после финала Евро-2024

Английские фанаты устроили массовую драку в испанском городе после финала Евро-2024
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Фанаты сборной Англии по футболу стали виновниками массовой драки c болельщиками национальной команды Испании в городе Бенидорм (Испания) после финала чемпионата Европы — 2024 между сборными. Об этом сообщает Todo Alicante.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

По данным источника, потасовка завязалась спустя несколько минут после окончания игры. Полиции пришлось привлечь несколько корпусов стражей порядка, чтобы остановить драку, которая начинала разрастаться с каждой минутой. Отмечается, что в ходе потасовки, спровоцированной английскими фанатами, пострадали двое человек, которые были оперативно доставлены в ближайшую больницу города Бенидорм.

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье.

Сетка плей-офф Евро-2024

Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Первый тайм прошёл без забитых мячей. Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз. Таким образом, сборная Испании стала победителем чемпионата Европы.

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