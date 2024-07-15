Дмитрий Кузнецов: на Евро переживал за сборную Хорватии, но они разочаровали

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов подвёл итоги Евро-2024.

«Разочарованием этого Евро является сборная Хорватии. Я ждал от них большего, но Модричу уже далеко за 35 лет. Однако есть другие футболисты, у которых чего-то не получилось. Я переживал за них и за сербов, которые являются нашими друзьями. А также разочаровала сборная Италии.

Порадовала на этом чемпионате Европы сборная Голландии, они мне понравились. Моментами понравились португальцы, и ещё молодцы грузины. Они бились, и был виден боевой дух. Словаки молодцы. У них нет звёзд, но они бились, выполняли установку и вышли из группы. Если бы им пару звёздных игроков, то результат был бы другой. А так чемпионат очень хороший и интересный!» — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.