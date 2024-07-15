Клуб Александра Головина сыграет с «Барселоной» в матче за Кубок Жоана Гампера

«Барселона» сыграет с «Монако» в матче за Кубок Жоана Гампера. Об этом сообщает сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Встреча состоится 12 августа. Она пройдёт в Барселоне. Начало матча — в 22:00 мск.

Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется «Барселоной». Впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента «Барселоны» Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного президента — основателя «Барселоны» Жоана Гампера.

Напомним, в составе «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Он перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.