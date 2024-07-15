Шалимов: «Зенит» осенью наберёт больше очков, чем в прошлом году

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от выступления санкт-петербургского «Зенита» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) после победы сине-бело-голубых в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2).

«Не соглашусь с тем, что мы увидели краткий пересказ предстоящего сезона. Потому что, во-первых, это всего лишь одна игра. Во-вторых, у «Краснодара» в этом матче очевидные проблемы с составом — нет двух ключевых игроков. И, в-третьих, надо смотреть другие команды. «Зенит» сделал хорошие покупки, Глушенков пришёлся ко двору. Новички хороши. Плюс нет никаких внутренних дрязг, все вовремя вернулись из отпуска. Но есть и очевидные интриги — как команда будет взламывать оборону соперника, если против них будут закрываться? Как команда переварит некоторый перебор игроков на скамейке?

«Зенит» в порядке, команда на ходу, но впереди длинный сезон — мы пока не знаем, смогут ли конкуренты зацепиться за лидером. Точно сейчас можно сказать, что стартует Питер намного лучше, чем в прошлом году и очков осенью наберёт больше, чем в прошлом году», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, действующим победителем Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло московское «Динамо». По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые взяли все возможные трофеи – они стали победителями РПЛ, Кубка и Суперкубка страны.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. Кампания будет проводиться с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го.