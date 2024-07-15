Тренер «Пари НН» Илич ответил на вопрос о будущих трансферах клуба

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич заявил, что клуб ещё не завершил летнюю трансферную кампанию перед новым сезоном РПЛ.

«Если у нас появится возможность пригласить хорошего игрока, мы ей обязательно воспользуемся. Так что селекционная работа ведётся постоянно. Ну а сейчас наша главная задача – подойти во всеоружии к домашнему матчу с «Рубином». Ждем болельщиков на трибунах стадиона «Нижний Новгород»!» — приводит слова Илича официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

«Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России — 2023/2024 на 13-м месте в турнирной таблицы и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.

Новый сезон РПЛ «Пари Нижний Новгород» начнёт домашним матчем с «Рубином» в 1-м туре. Игра состоится 22 июля и начнётся в 20:00 мск.