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«Аякс» объявил о подписании Бертрана Траоре

«Аякс» объявил о подписании Бертрана Траоре
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Буркинийский нападающий Бертран Траоре на правах свободного агента стал игроком «Аякса», сообщает официальный нидерландского клуба. Футболист подписал двухлетний контракт с амстердамской командой.

Предыдущим клубом Траоре был испанский «Вильярреал», в который он перешёл из «Астон Виллы» в феврале 2024 года. В минувшем сезоне 28-летний футболист провёл за обе команды в общей сумме 17 матчей во всех турнирах, в которых однажды забил гол и оформил одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

Бертран Траоре ранее уже выступал за «Аякс» на правах аренды из «Челси» с 2016 по 2017 год. В тот период в нидерландской команды буркиниец забил 13 мячей и сделал шесть голевых передач в 39 матчах.

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