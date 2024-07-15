Полузащитник «Спартака» Литвинов: уходит ли Соболев? Спросите у него

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит». По словам Литвинова, ему ничего неизвестно о потенциальном переходе своего одноклубника в стан сине-бело-голубых.

«Уходит ли Соболев? Я не знаю, ребят, спросите у него», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода Соболева.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.