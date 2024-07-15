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Александр Тарханов выделил молодого футболиста Португалии за игру на Евро

Александр Тарханов выделил молодого футболиста Португалии за игру на Евро
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Известный российский тренер Александр Тарханов по итогам чемпионата Европы 2024 года выделил игру на турнире в исполнении нападающего сборной Португалии Франсишку Консейсау.

«Сборные Франции и Германии разочаровали на этом Евро, но немцы хорошо играли на групповой стадии, а уже потом их переиграли испанцы. Также ждал большего от Мбаппе и Кейна.

Открытием этого турнира являются Уильямс и Ямаль, а также понравился футболист из сборной Португалии Шику Консейсау. Это молодой интересный парень, который играет справа и показывает хороший дриблинг», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная Португалии вылетела с Евро-2024 после поражения в матче 1/4 финала турнира с Францией (0:0, 3:5 пен.) Победителем Евро-2024 стала сборная Испании, победившая в финале Англию (2:1).

Сетка плей-офф Евро-2024
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