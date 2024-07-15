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Тарханов: весь футбольный мир доволен, что Испания выиграла чемпионат Европы

Тарханов: весь футбольный мир доволен, что Испания выиграла чемпионат Европы
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Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов отреагировал на победу сборной Испании на Евро-2024.

«Весь футбольный мир доволен, что сборная Испании победила на чемпионате Европы. Испанцы показали, в какой футбол нужно играть и куда надо стремиться. У Испании была атакующая зрелищная игра и хороший контроль мяча.

У испанцев молодые футболисты, поэтому они должны ещё долго показывать хороший футбол. Как минимум, Испания на чемпионате мира будет пытаться выиграть турнир, но могут прибавить другие сборные», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В финале Евро-2024 сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1. Она в четвёртый раз в истории стала победителем чемпионата Европы.

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