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«Не очень понятно». Игрок «Спартака» Мелёшин — о форме Виллиана Жозе перед дебютом в РПЛ

«Не очень понятно». Игрок «Спартака» Мелёшин — о форме Виллиана Жозе перед дебютом в РПЛ
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Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин поделился впечатлениями от совместной работы с новым нападающим красно-белых Виллианом Жозе.

«Виллиан приехал совсем недавно и провёл несколько тренировок, неделю всего. Поэтому не очень понятно. Но в целом, если человек забил 80 голов в Ла Лиге, он обладает какими-то хорошими качествами. Подходил ли я к нему за мастер-классом? Нет, он по-английски не разговаривает, по-испански я не разговариваю, поэтому тоже не могу», – приводит слова Мелёшина «Советский спорт»

1 июля 2024 года московский «Спартак» объявил о переходе 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе. В минувшем сезоне испанской Примеры Жозе сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач.

В 1-м туре нового сезона РПЛ красно-белые в гостях сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры запланировано на 17:30 мск.

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