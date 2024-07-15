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Жозе Моуринью поздравил сборную Испании с победой на Евро-2024

Жозе Моуринью поздравил сборную Испании с победой на Евро-2024
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Бывший главный тренер «Челси» и мадридского «Реала» Жозе Моуринью обратился с поздравлением к сборной Испании после её победы на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Капитан-победитель Лиги чемпионов 2024 года Начо Фернандес и капитан-победитель чемпионата Европы Альваро Мората. Поздравляю их и тренера, который позволил им дебютировать, когда они были ещё юнцами в Академии: того самого, кто не знал, что Дани Карвахаль тоже из их числа.

Поздравляю также мистера де ла Фуэнте с проделанной им великолепной работой. Победила в итоге лучшая команда!» — написал Моуриньо в соцсетях.

Вчера, 14 июля, сборная Испании одержала победу над Англией в финальном матче Евро-2024 со счётом 2:1. Первый тайм прошёл без забитых мячей. Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз.

Сетка плей-офф Евро-2024

Таким образом, сборная Испании стала победителем чемпионата Европы.

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