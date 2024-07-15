Колыванов: Испания по всем показателям превосходила остальные сборные на Евро
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Известный российский футбольный тренер Игорь Колыванов отреагировал на победу сборной Испании на Евро-2024.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47' 1:1 Палмер – 73' 2:1 Оярсабаль – 86'
«Победа сборной Испании на чемпионате Европы по делу. Испанцы — молодцы, они показали красивый футбол и добились выдающегося результата. Я думаю, что испанцы по всем показателям превосходили остальные сборные. Испания — это яркая симпатичная команда, которая играет в футбол и не боится никого из соперников», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
14 июля завершился финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.
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