Колыванов: Испания по всем показателям превосходила остальные сборные на Евро

Известный российский футбольный тренер Игорь Колыванов отреагировал на победу сборной Испании на Евро-2024.

«Победа сборной Испании на чемпионате Европы по делу. Испанцы — молодцы, они показали красивый футбол и добились выдающегося результата. Я думаю, что испанцы по всем показателям превосходили остальные сборные. Испания — это яркая симпатичная команда, которая играет в футбол и не боится никого из соперников», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

14 июля завершился финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.