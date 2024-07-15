Нигматуллин: Роналду на Евро проявил себя как антигерой. Есть понятие — вовремя уйти

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о выступлении португальского нападающего Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024, где его национальная команда дошла до 1/4 финала, проиграв в серии пенальти сборной Франции.

«На чемпионате Европы разочаровал Криштиану Роналду. Он, безусловно, одна из ярчайших фигур в мировом футболе за последние десятилетия. Но есть такое понятие, как вовремя уйти. К сожалению для сборной Португалии, Роналду не удалось вовремя уйти.

Благодаря этому у Криштиану 0 действий, и сборная была слишком зависима от него. Португалия могла много где прибавить, если бы не использовала Роналду. Поэтому можно сказать, что Роналду проявил себя на Евро как антигерой. Конечно, похвально его большое желание продолжать играть и побеждать. Но нужно трезво оценивать свои способности, ведь от возраста никуда не денешься», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Роналду принял участие в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых не забил ни одного гола, но отметился результативной передачей.