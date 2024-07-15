Известен главный претендент на «Золотой мяч» по версии букмекеров

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор является главным претендентом на «Золотой мяч» 2024 года по версии букмекеров. Вероятность получения им награды оценивается в 37%.

В пятёрку главных претендентов на «Золотой мяч» также входят Родри (33%), Джуд Беллингем (17%). Ламин Ямаль (7%) и Лионель Месси (6%).

В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Церемония вручения «Золотого мяча» в 2024 году пройдёт 28 октября в парижском театре Шатле. 4 сентября будут объявлены имена номинантов на «Золотой мяч».

«Золотой мяч» ежегодно вручается France Football с 1956 года и считается самой престижной наградой, которую футболист может получить в знак признания его выдающихся достижений и исключительного таланта. Победителем «Золотого мяча» 2023 года среди мужчин является Лионель Месси, завоевавший эту награду в восьмой раз.