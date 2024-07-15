Пресс-служба «Спартака» обратилась к болельщикам перед стартом нового сезона

Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к болельщикам после заключительного контрольного матча в текущее межсезонье.
«Спасибо за вашу поддержку во время сборов, красно-белые! Ждём вас теперь и на официальных играх», – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.
Сегодня, 15 июля, московский «Спартак» провёл свой заключительный товарищеский матч перед началом нового сезона Российской Премьер-Лиги. Соперником красно-белых стал «Насаф» из Узбекистана. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Встреча завершилась разгромной победой российской команды — 3:0.
В 1-м туре нового сезона РПЛ красно-белые в гостях сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры запланировано на 17:30 мск.
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