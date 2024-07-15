Евгений Кузнецов станет игроком СКА, миллионный трансфер «Краснодара». Главное к вечеру
Российский нападающий Евгений Кузнецов должен вернуться в КХЛ и подписать контракт с клубом СКА, когда договорится с «Каролиной» об уходе. «Краснодар» покупает нового защитника, а Конор Макгрегор разбогател на $ 1 млн благодаря финалу Евро-2024. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 15 июля.
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