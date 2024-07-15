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Источник: Андрея Канчельскиса избили в баре после финала Евро-2024

Источник: Андрея Канчельскиса избили в баре после финала Евро-2024
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Бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса избили после финала Евро-2024 в московском баре. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Экс-полузащитник выпивал в Babes never die на 1-й Тверской-Ямской. Как рассказали очевидцы, там сцепился с болельщиком — мужчины несколько часов перекидывались нелицеприятными словами, а потом Канчельскис якобы нанёс точный удар в челюсть оппонента. И получил симметричный ответ», – говорится в сообщении источника.

Отмечается, что Канчельскис отправился в нокаут. Сотрудники бара полчаса пытались привести Андрея в чувство, но не смогли и вызвали скорую. Медики диагностировали у него травму головы и оказали помощь на месте — в больницу забирать не стали.

Напомним, 14 июля состоялся финал Евро-2024, который прошёл в Германии. Сборная Испании в решающем матче турнира обыграла Англию со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    
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