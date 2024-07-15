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Литвинов: в новом сезоне РПЛ буду доволен только первым местом «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от выступления красно-белых в новом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ)

— Каким местом «Спартака» в новом сезоне будешь доволен?

— Только первым местом. Это тяжело, но реально.

— Видел, как усилился петербургский «Зенит»?

— Видел, да. Молодцы. Будет тяжелее? Посмотрим, — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Напомним, действующим победителем РПЛ является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло московское «Динамо». «Спартак» финишировал на пятом месте.

В 1-м туре нового сезона РПЛ красно-белые в гостях сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры запланировано на 17:30 мск.