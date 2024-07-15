БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Литвинов: в новом сезоне РПЛ буду доволен только первым местом «Спартака»

Литвинов: в новом сезоне РПЛ буду доволен только первым местом «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от выступления красно-белых в новом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ)

— Каким местом «Спартака» в новом сезоне будешь доволен?
— Только первым местом. Это тяжело, но реально.

— Видел, как усилился петербургский «Зенит»?
— Видел, да. Молодцы. Будет тяжелее? Посмотрим, — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Напомним, действующим победителем РПЛ является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло московское «Динамо». «Спартак» финишировал на пятом месте.

В 1-м туре нового сезона РПЛ красно-белые в гостях сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры запланировано на 17:30 мск.

Материалы по теме
Полузащитник «Спартака» Литвинов: уходит ли Соболев? Спросите у него
Полузащитник «Спартака» Литвинов рассказал, что в детстве хотел быть похожим на Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android