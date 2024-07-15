Защитник «Барселоны» Араухо может больше не сыграть в 2024 году

Футболист сборной Уругвая и испанской «Барселоны» Рональд Араухо получил травму сухожилия правой подколенной мышцы. Об этом говорится на официальном сайте сине-гранатовых.

Как сообщает ESPN, защитнику потребуется операция. Он может больше не сыграть в этом году. Ожидается, что игроку понадобится около четырёх месяцев на восстановление.

25-летний защитник получил повреждение в матче четвертьфинала Кубка Америки со сборной Бразилии (0:0, 4:2 пен.). Позднее Араухо пропустил полуфинал турнира с командой Колумбии (0:1), а также матч за третье место с канадцами (2:2, 4:3 пен.).

Напомним, Араухо имеет действующее трудовое соглашение с каталонской «Барселоной» до июня 2026 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что сине-гранатовые рассматривают вариант с продажей защитника сборной Уругвая в текущее трансферное окно.