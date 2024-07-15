17-летний Ламин Ямаль отпраздновал победу на Евро-2024 со своей девушкой

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль после финала Евро-2024 появился на стадионе своей девушкой, которую зовут Алекс.

Отметим, что пара вместе фотографировалась с кубками. Девушка была одета в футболку сборной Испании, на спине которой была написана фамилия Ламина.

Фото: GettyImages

Фото: GettyImages

17-летний Ламин Ямаль стал лучшим молодым игроком Евро-2024. На ЧЕ-2024 нападающий принял участие в семи матчах. Он сумел записать на свой счёт один гол и четыре результативные передачи.

14 июля завершился финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 по московскому времени. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.