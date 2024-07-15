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«Играют за Францию, но они все из Анголы». Футболисты Аргентины cпели расисткую кричалку

«Играют за Францию, но они все из Анголы». Футболисты Аргентины cпели расисткую кричалку
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Футболисты сборной Аргентины по футболу пропели расистскую песню в адрес национальной команды Франции после своей победы в матче финала Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). В отрывке из прямого эфира в социальном сети полузащитника команды Энцо Фернандеса аргентинцы поют: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

Сборная Франции выступала на чемпионате Европы — 2024, который проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. На стадии полуфинала турнира французы уступили испанцам (1:2) и выбыли из турнира.

Сетка плей-офф Евро-2024

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки второй раз подряд. В 2021 году «небесно-голубые» обыграли в финале Бразилию со счётом 1:0. Аргентина выиграла свою группу А с максимальным количеством очков (9). В квартете также были Канада (4 очка), Чили (2 очка) и Перу (1 очко). В плей-офф аргентинцы на своём пути обыграли Эквадор (1:1, 4:2 пен.) и Канаду (2:0).

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    
Сетка плей-офф Кубка Америки — 2024
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Новости. Футбол
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